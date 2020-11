Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter flüchtet nach versuchtem Kellereinbruch

GronauGronau (ots)

Ein Einbrecher ist am Mittwochabend in Gronau geflüchtet, nachdem er zunächst von einem Zeugen festgehalten werden konnte. Der Unbekannte hatte zuvor versucht eine Kellertür in einem Mehrfamilienhaus an der Schiefestraße aufzutreten. Durch die lauten Geräusche ist der Zeuge gegen 19.25 Uhr aufmerksam geworden und traf auf den Mann. Nachdem der Täter auf den Zeugen eingeschlagen hatte, konnte er flüchten. Der Zeuge beschrieb den Täter wie folgt: circa 40 bis 50 Jahre alt, 180 cm groß, drahtige Figur, er trug einen Dreitragebart und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke mit hellem Hemd darunter und schwarzer Hose. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch. Am Tatort blieb ein blaues Herrenfahrrad mit Packtaschen, die mit Bier- und Sektflaschen gefüllt waren, zurück. Hinweise nimmt die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen.

