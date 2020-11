Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pedelecfahrer stürzt

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 64-jähriger Pedelecfahrer am Mittwoch auf der Schulstraße in Wessum zugezogen. Er geriet gegen 15.40 Uhr, mutmaßlich aufgrund der Fahruntüchtigkeit nach dem Konsum von alkoholischen Getränken, ins Schlingern und stürzte zu Boden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von über 1,2 Promille schließen lässt. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Ahauser in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

