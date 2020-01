Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Im Laden getrunken, aber nicht bezahlt

Coesfeld (ots)

Erst bediente sich ein unbekannter Mann am Donnerstagabend (9.1.20) am Getränkeregal eines Supermarktes am Hüttenweg. Dann trank er seine Beute vor Ort. Allerdings flüchtete er gegen 18.05 Uhr, ohne zu bezahlen.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein. Das verbliebende Haar seiner Halbglatze ist schwarz. Er trug ein blaues T-Shirt, eine graue Jogginghose und hatte einen osteuropäischen Sprachakzent. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell