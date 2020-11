Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Korrektur zu: "In Ladenlokal eingedrungen"

VelenVelen (ots)

Zu einer falschen Zeitangabe ist es irrtümlich in der genannten Meldung vom gestrigen Tag gekommen. Der darin beschriebene Einbruch ereignete sich nicht in der Nacht zum Donnerstag, sondern in der Nacht zum Mittwoch, 18.11.2020. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4767511

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell