POL-REK: 200211-5: Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung - Wesseling/Rösrath

Die Polizei hat am Donnerstag (06. Februar) bei Wohnungsdurchsuchungen mehrere Kilogramm Betäubungsmittel gefunden und zwei Personen festgenommen.

Kriminalbeamte durchsuchten ab 17:45 Uhr zwei Wohnungen in Wesseling, eine Wohnung in Rösrath sowie ein Auto einer tatverdächtigen Person. Bei den Durchsuchungen fanden sie mehr als 5000 Ecstasy-Tabletten, knapp 400 Gramm Haschisch, rund elf Kilogramm Amphetamin, circa 1,2 Kilogramm Marihuana, 35 Gramm psilocybinhaltige Pilze, etwa 500 LSD-Trips, mehr als ein halbes Kilogramm der Partydroge MDMA und einen Liter Amphetamin-Base (zur Herstellung von etwa zehn Kilogramm Amphetamin) sowie diverses Equipment für den Drogenkonsum und Cannabis-Anbau. Die Polizisten nahmen einen 25-jährigen und einen 39-jährigen Mann fest. Beide Männer gingen in Untersuchungshaft. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. (nh)

