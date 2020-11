Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - In Ladenlokal eingedrungen

VelenVelen (ots)

In ein Geschäft in Velen-Ramsdorf eingebrochen sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag. Um in das Gebäude am Südring zu kommen, hatten sie sich am Eingangsbereich des Marktes zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell