Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Jogger leicht verletzt

SüdlohnSüdlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Jogger am Dienstag in Südlohn-Oeding bei einem Unfall erlitten. Der 58-Jährige lief gegen 06.55 Uhr auf dem Ottenstapler Weg in Richtung Sickinghook. In gleicher Richtung näherte sich ihm von hinten das Fahrzeug eines 24-Jährigen. Beide bemerkten sich gegenseitig. Der Autofahrer aus Südlohn wollte den Jogger links überholen, dieser wollte im gleichen Moment dem Auto nach links ausweichen. Der Wagen stieß gegen den Südlohner, der auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

