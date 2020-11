Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Exhibitionist auf der Straße Feldmark

RhedeRhede (ots)

Am Montag verließen zwei weibliche Jugendliche gegen 18.30 Uhr einen Supermarkt an der Straße Feldmark. Kurz darauf kam ihnen ein junger Mann entgegen, der sich den beiden Jugendlichen in schamverletzender Art und Weise zeigte. Der Täter stieg dann auf der Beifahrerseite eines Pkws (schwarzer VW Golf oder Polo) ein und fuhr davon (bzw. wurde davon gefahren).

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: ca. 18 Jahre alt, "normale" Statur, ca. 175 cm groß, kurze schwarze Haare, südländisches äußeres Erscheinungsbild, schwarz gekleidet.

Am Steuer des Pkws saß ebenfalls ein junger Mann. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

