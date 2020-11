Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer weicht Tür aus und stürzt

BorkenBorken (ots)

Am Dienstag befuhr ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer aus Borken gegen 09.50 Uhr den Radweg des Butenwalls in Richtung Nordring. Auf dem Teilstück zwischen den Kreisverkehren Bocholter Straße und Burloer Straße musste er nach rechts ausweiche, weil der Beifahrer eines Opel Vans unvermittelt vor ihm die Tür geöffnet hatte. Der 56-Jährige fuhr gegen eine Treppe, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die angebotene Hilfe der drei ca. 30 - 50 Jahre alten Männer aus dem Opel lehnte er ab ("aus Angst vor Corona", so der Radfahrer gegenüber der Polizei), sodass diese ihre Fahrt fortsetzten. Der Mann, der die Tür geöffnet hat, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden.

