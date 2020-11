Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Diebe dringen in Firma ein

Legden (ots)

Unbekannte haben sich in Legden Zugang auf ein Firmengelände am Schwarzen Weg verschafft. Sie betraten das Betriebsgebäude, nachdem sie ein Rolltor aufgehebelt hatten. Ob die Einbrecher Beute erlangten, ist derzeit unklar. Die Tat trug sich in der Zeit von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.05 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

