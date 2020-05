Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Töltstraße gekommen. Anwohner wurden durch Lärm geweckt und trafen im Flur des Einfamilienhauses auf den 42-jährigen Täter. Dieser gelangte zuvor durch einen Nebeneingang in das Gebäude und durchsuchte eine Kommode. Der 37-jährige Anwohner konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Anschließend wurde er auf die Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Täter einem Haftrichter vorgeführt. Mangels Haftgründen wurde keine Untersuchungshaft angeordnet.

