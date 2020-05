Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Dieseldiebstahl aus Lkw

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag im Gewerbegebiet an der A31 etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw gestohlen. Sie brachen den Tank des auf einem Parkplatz an der Mendelstraße abgestellten Fahrzeuges auf, zapften den Diesel ab und konnten damit unerkannt entkommen. Der Sachschaden wird auf etwa 270 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

