POL-ROW: ++ Einbruch in Tierarztpraxis ++ Vandalismus in der Vareler Heide ++ Unfallflucht im Diako-Parkhaus ++

Einbruch in Tierarztpraxis

Bartelsdorf. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in die Pferdebox einer Tierarztpraxis an der Langen Straße eingebrochen. Wie die Unbekannten in die mit einer Stahlkette und einem Schloss gesicherten Box kommen konnten, ist noch unklar. Aus dem Unterstellplatz nahmen sie dort gelagertes Werkzeug mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Vandalismus in der Vareler Heide

Scheeßel. Unbekannte haben in der vergangenen Woche in der Vareler Heide einen Holzzaun beschädigt. Zwischen der Köhlerhütte und dem Schafstall zerstörten sie mehrere Teile des Zaunes und richteten dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Unfallflucht im Diako-Parkhaus

Rotenburg. Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagmorgen im Parkhaus des Diakonieklinikums eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Demnach ist ein 31-jähriger Autofahrer gegen 7.45 Uhr beim Einparken mit seinem Wagen gegen einen neben ihm geparkten Hyundai gestoßen. Um den Schaden hat sich der Mann allerdings nicht gekümmert. Die Polizei schätzt ihn auf etwa eintausend Euro. Wie sich später herausstellte, hat der gleiche Fahrer am Nachmittag beim Verlassen des Parkhauses auch einen Parkscheinautomaten angefahren und leicht beschädigt. Die Polizei leitete gegen den ihn ein Strafverfahren ein.

