Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Münzautomaten einer Autowaschanlage aufgebrochen

GronauGronau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte zwei Münzautomaten an einer Autowaschanlage an der Gildehauser Straße in Gronau aufgebrochen. Geld erbeuteten sie aber nicht. Die Automaten waren leer. Die Tat ereignete sich von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

