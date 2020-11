Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

HeidenHeiden (ots)

Am Dienstagmorgen wollte ein 63 Jahre alter Autofahrer aus Heiden gegen 08.50 Uhr von einem Betriebsgelände auf die Leblicher Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor mit Kartoffelroder), an dessen Steuer ein 23-jähriger Borkener saß. Der 56-Jährige und sein 28 Jahre alter Beifahrer aus Reken wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Borkener Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 50.000 Euro.

