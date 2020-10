Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 24.10.2020, gegen 12:45 Uhr, befuhr die Straßenbahn die Mannheimer Straße von der Bahnstation "Bad Dürkheim Ost" in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der parallel in gleicher Richtung fahrende PKW, beschrieben als weißer Pickup, bog nach links über die Gleise ab und schnitt hierbei die Straßenbahn, wobei es zum Zusammenstoß kam. Der PKW fuhr unvermittelt über einen Parkplatz in Fahrtrichtung Trift davon. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet und/oder Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

