Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 16:05 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Verkehrskontrolle in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei einem 27-jährigen Fahrer eines Transporters drogentypische Erscheinungen wahrgenommen werden. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis an. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein verbleibt bis zur Ausnüchterung in amtlicher Verwahrung. Dem Fahrer droht nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

