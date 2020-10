Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Taschendiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Eine 84-jährige Dame aus Bad Dürkheim wurde am Mittwoch, den 21.10.2020, gegen 17:30 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls. Während ihres Besuchs einer Bäckerei am Stadtplatz in Bad Dürkheim wurde aus ihrer Umhängetasche unbemerkt eine schwarze Ledergeldbörse entwendet. Nach Beenden des Zahlvorgangs und Wegstecken der Geldbörse waren der Dame noch zwei Jugendliche aufgefallen, welche dicht an ihrem Körper standen. Kurze Zeit später stellte die Dame den Diebstahl fest. Entwendet wurden Bargeld und diverse Dokumente.

Zeugenhinweise bitte an Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

