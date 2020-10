Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 22.10.2020 gegen 12:10 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Hausnummer 29, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten grauen Renault Clio am hinteren Kotflügel / Stoßstange auf der Fahrerseite. Zeugenhinweise werden unter Tel. 06322-963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: C. Orth

