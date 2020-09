Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zusammenstoß beim Abbiegen

Gronau (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro stellen die Folge eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Samstag in Gronau gekommen ist. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 05.40 Uhr mit einer Zugmaschine die Ochtruper Straße aus Richtung Ochtrup kommen. Als der Heeker nach links in die Steinfurter Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer Gronauerin zusammen. Die 61-Jährige hatte die Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup befahren. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell