POL-BOR: Bocholt - Eingangstür hält stand

Bocholt (ots)

Aufhebeln wollten Einbrecher in der Nacht zum Freitag die Eingangstür eines Bocholter Friseursalons. Es gelang den Tätern jedoch nicht, ins Innere der Geschäftsräume an der Wesemannstraße zu kommen. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

