Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Gullideckel entwendet

Velen (ots)

Einen Gullideckel ausgehoben und gestohlen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Velen - zurück ließen sie eine ungesicherte Gefahrenstelle. Zu der Tat kam es auf der Straße "Am Großen Kamp". Die Polizei in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

