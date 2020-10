Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Nächtlicher Raubüberfall unter Einsatz von Pfefferspray

Ellerstadt (ots)

Opfer eines Raubes wurde am Samstag, den 24.10.2020, gegen 01:10 Uhr ein 18-Jähriger in der Bahnstraße in Ellerstadt. Der Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim hielt sich an der Straßenbahnhaltestelle Ellerstadt-Ost auf, als er unvermittelt durch eine 5-köpfige Personengruppe angegriffen wurde. Hierbei wurde auch Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Die Täter entwendeten aus der Tasche des Opfers eine Spielkonsole sowie Bargeld und flüchteten im Anschluss mit einem weißen PKW, womöglich der Marke Opel, von der Örtlichkeit. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und abschließend zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugenhinweise bitte an Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

