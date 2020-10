Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/Weinstraße) - Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 24.10.2020, kam es im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 23:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Bürgergarten in Neustadt. Unbekannte Täter hebelten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Terrassentür auf der rückwärtigen Seite des Wohnhauses auf und verschafften sich somit Zutritt. Im Einfamilienhaus wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld und Goldschmuck im Wert von ca. 12.000 Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

