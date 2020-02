Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellt gestohlene Elektroscooter sicher

Hagenow (ots)

Nach dem Diebstahl zweier Elektroscooter in Hagenow hat die Polizei jetzt die gestohlenen Kleinroller sicherstellen können. Gleichzeitig ermittelt die Polizei nun gegen einen 26-jährigen wohnungslosen Mann aus der Region wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Ihm wird vorgeworfen, die E-Scooter vor drei Wochen bei einem Einbruch in einen Discountmarkt der Stadt gestohlen zu haben. Die seinerzeit unbekannten Täter schlugen dem Spurenaufkommen zufolge eine Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Rudolf- Tarnow- Straße ein und entwendeten anschließend aus den Auslagen des Geschäfts die beiden Kleinroller (wir informierten am 20. Januar). Zur Sicherstellung der beiden gestohlenen Fahrzeuge kam es zufällig im Zuge einer Verkehrskontrolle. Ein Bekannter des Tatverdächtigen war mit einem der E-Scooter in Hagenow unterwegs. Weil kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war, kontrollierte die Polizei daraufhin das Gefährt. Dabei wurde dann festgestellt, dass es sich um einen der beiden gestohlenen Elektroroller handelt. Nach weiteren Ermittlungen fand die Polizei den zweiten Roller in einer Wohnung, in der sich der Tatverdächtige häufig aufhält. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den 26-jährigen Deutschen dauern an. Bei dem Einbruch entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden (inklusive Sachschaden) von ca. 1.500 Euro.

