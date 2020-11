Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

HeidenHeiden (ots)

Gescheitert sind Einbrecher in der Nacht zum Montag in Heiden: Die Täter hatten sich vergeblich an der Tür eines Wohnhauses an der Mozartstraße zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

