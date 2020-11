Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Getränkemarkt in Bonn-Lannesdorf - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

BonnBonn (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Dienstages (03.11.2020) kam es in Bonn-Lannesdorf zu einem Raub auf einen Getränkemarkt - die Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betraten die Täter den Verkaufsraum des Ladens in der Drachenburgstraße gegen 21:10 Uhr. Einer der Männer bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und zwang sie so die Kasse zu öffnen. Der Unbekannte entwendete daraufhin Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Währenddessen zwang der zweite Täter einen Kunden unter Vorhalt eines Messers sich auf den Boden zu legen. Anschließend griff er sich die Geldbörse des Mannes. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung der Ellesdorfer Straße.

Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der beiden Räuber, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Täter 1: Etwa 185 cm groß, schmales Gesicht, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, trug schwarze Regenjacke mit Kapuze und schwarzer Strickmütze darunter, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Handschuhe

Täter 2: Etwa 165 cm groß, rundliches Gesicht, Drei-Tage-Bart

Das zuständige Kriminalkommissariat 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

