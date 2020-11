Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Zwei Einbrüche in Mehrparteienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn

Am frühen Dienstagabend (03.11.2020) brachen Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 18:20 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses an der Teutonenstraße in Plittersdorf ein.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher in den Garten des Hauses und hebelten dort eine Terrassentüre sowie die Balkontüre einer anderen Wohnung auf. Die Räume wurden jeweils gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden nach bisherigen Feststellungen Schmuck, Münzen und Uhren. Mit dem Diebesgut gelang es den Einbrechern, unbemerkt vom Tatort zu flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

