Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Polizei im Corona-Einsatz

BonnBonn (ots)

Am gestrigen Montag (02.11.2020) traten die verschärften Regeln der Corona-Schutzverordnung in Kraft. Wie angekündigt, erhöhte die Bonner Polizei ihre Präsenz auf öffentlichen Wegen und Plätzen, um damit die originär zuständigen Ordnungsbehörden bei der Überwachung der strengeren Regeln der Corona-Schutzverordnung zu unterstützen (siehe hierzu auch unsere Meldung vom 02.11.2020, 14:46 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4751541). Die meisten Menschen hielten sich dabei an Abstandsregeln und Maskenpflicht. Grund zum Einschreiten gab es lediglich in zwei Fällen.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr waren Beamte der Bereitschaftspolizeihundertschaft in der Bonner Innenstadt mit den Schwerpunkten Hofgarten, Fußgängerzone, City-Ring, Bertha-von-Suttner-Platz, Hauptbahnhof und ZOB, an den Rheinufern sowie in Beuel, Hardtberg und der Bad Godesberger Innenstadt unterwegs. Das Personenaufkommen war dabei eher gering und nahm witterungsbedingt mit einsetzendem Regen ab 19:00 Uhr fortlaufend ab. Bei 55 kontrollierten Bürgerinnen und Bürgern waren lediglich zwei Verstöße gegen die Maskenpflicht zu ahnden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Die Kontrollen werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell