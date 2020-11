Polizei Bonn

POL-BN: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße am Wochenende - Autofahrer unter Drogeneinfluss

BonnBonn (ots)

Allein am vergangenen Wochenende ahndete die Bonner Polizei fünf Verstöße von Autofahrern, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. In einem Fall war die Drogenbeeinflussung vermutlich ursächlich für einen Verkehrsunfall.

In der Nacht zu Samstag (31.10.2020) stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen 32-jährigen Autofahrer, der unweit der Wache Duisdorf auf der Villemombler Straße unterwegs war. Bei seiner Überprüfung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 01:40 Uhr schlug ein Drogenschnelltest positiv auf THC an.

Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Landgrabenweg in Beuel gemeldet. Dort war eine 32-jährige Autofahrerin, die in Richtung Beuel-Mitte unterwegs war, von der Fahrbahn nach links abgekommen. Die Frau fuhr über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die 32-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Schnelltest war schließlich positiv auf Amphetamine. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Sonntagnacht (01.11.2020) gegen 23:55 Uhr kontrollierten Beamte der City-Wache einen 24-jährigen auf der Adenauerallee in der Bonner Innenstadt. Auch bei ihm war ein Drogentest positiv (Opiate).

Am heutigen Montag (02.11.2020) gegen 01:30 hielten Polizisten der Wache Godesberg einen 34-jährigen Autofahrer auf der Ließemer Straße in Lannesdorf an. Bei dem Mann ergaben sich deutliche Hinweise auf einen Drogenbeeinflussung. Dementsprechend war ein Drogentest positiv (THC).

Etwa zur gleichen Zeit (02.11.2020) gegen 01:40 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der City- Wache eine 24-jährige Frau, die mit ihrem Auto in Dransdorf auf der Siemensstraße fuhr. Ein freiwillig durchgeführter Speicheltest schlug positiv auf THC an.

In allen Fällen ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Gegen die 32-jährige Unfallverursacherin wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss von Drogen ermittelt.

