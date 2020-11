Polizei Bonn

POL-BN: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl in Baumarkt gestellt - Verdächtiger hatte Motoröl entwendet

BonnBonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 31.10.2020 wurde ein 45-Jähriger wegen des dringenden Verdachts des Ladendiebstahls in einem Baumarkt auf der Straße "Im Mühlenbruch" von einer Polizeistreife gestellt.

Gegen 10:00 Uhr hatten Mitarbeiter des Marktes den 45-Jährigen in verdächtiger Art und Weise im Bereich der Abteilung für Autozubehör beobachtet - als der Mann kurze Zeit später auf dem Parkplatz antrafen, sprachen sie ihn an. Der Verdächtige ließ sich auf die Ansprache nicht ein und zeigte sich aggressiv. Eine alarmierte Polizeistreife überprüfte den Mann schließlich - bei seiner Durchsuchung kamen dann neben einem Schraubenschlüssel auch drei kleinere Kanister Motoröl aus dem Baumarkt. Die Gegenstände wurden nach erfolgter Prüfung an die Marktleiterin ausgehändigt. Die Polizisten sprachen gegen den Verdächtigen einen Platzverweis für das Baumarktgelände aus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls.

