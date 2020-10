Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: 37-Jährige Pedelec-Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

BonnBonn (ots)

Eine 37-jährige Frau zog sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (29.10.2020) in Friesdorf schwere Verletzungen zu. Die Pedelec-Fahrerin war gegen 09:35 Uhr auf der Straße Im Bachele unterwegs. An dem Fahrrad war ein Kinderfahrradanhänger befestigt, in dem zwei Kleinkinder saßen. Vor der Frau fuhr ein 21-Jähriger Mann in einem Kleintransporter, ebenfalls mit Anhänger. Der Fahrer des Kleintransportes habe nach eigenen Angaben seine Fahrt verlangsamt, um nach einem Parkplatz Ausschau zu halten. Die 37-Jährige fuhr daraufhin bei regennasser Fahrbahn auf den Anhänger auf und kam zu Fall. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise blieben die Kinder unverletzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell