Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung für Sonntag, den 16.08.2020

Polizei Straßenhaus (ots)

Puderbach: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 15.08.2020, um 14:10 Uhr ging bei der Polizei Straßenhaus Meldung über einen verunfallten PKW in der Schulstraße in Puderbach ein. Der PKW sei gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer aus Offenbach am Main drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Kokain, THC und Opiate. Daher wurde beim Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (te)

Asbach: Verkehrsunfallflucht auf dem Netto-Parkplatz

Am Samstag, den 15.08.2020, zwischen 13:50 - 14:00 Uhr wurde ein PKW auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Hauptstraße in Asbach durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. (te)

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Altwied/Laubachsmühle: Verkehrsunfallflucht auf der L255

Am Samstag, den 15.08.2020, um 14:50 Uhr kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Dabei kollidierten zwei sich entgegenkommende PKW jeweils mit den linken Außenspiegeln. Während der Anrufer sofort anhielt, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Das flüchtige Fahrzeug befuhr die Straße in Fahrtrichtung Neuwied. (te)

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Thalhausen/Isenburg: Umgestürzter Baum auf der K113

Infolge des Starkregens am Samstag, den 15.08.2020, um 14:00 Uhr, stürzte ein Baum auf die Fahrbahn der K113. Die Straße wurde durch die Polizei gesperrt. Die Straßenmeisterei Dierdorf kümmerte sich um die Beseitigung des Baums. (te)

Raubach: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K124

Am Samstag, den 15.08.2020, um 15:15 Uhr geriet eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Dierdorf im Kurvenbereich der K124 bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Böschungswall, woraufhin das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden. (te)

Dierdorf: Gefährliche Körperverletzung durch Flasche

Am Samstag, den 15.08.2020, um 22:15 Uhr kam es zu einem Einsatz wegen ruhestörendem Lärm. Während des Einsatzes schlug der Beschuldigte den Geschädigten mit einer leeren Bierflasche auf den Kopf, wodurch dieser verletzt wurde. Dem Ganzen sei ein Streit vorausgegangen. Die genauen Hintergründe müssen noch ermittelt werden. (te)

Raubach: Feuerwerkskörper lösen Großeinsatz aus

Die Mitteilung über zwei Schuss-Geräusche, ausgehend von der Grundschule in Raubach, löste am Sonntag, den 16.08.2020 um 00:05 Uhr einen Großeinsatz aus. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen, auch unter Hinzuziehung von Kräften umliegender Dienststellen, stellte sich jedoch heraus, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Feuerwerkskörper gehandelt habe. (te)

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Hardert: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Breiten Straße

Im Laufe des Samstags, den 15.08.2020, wurde ein PKW in der Breiten Straße in Hardert durch einen Unfall beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. (te)

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Neustadt (Wied) OT Steeg/Wiedmühle: Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Am Sonntag, den 16.08.2020, um 00:10 Uhr wurde eine Gruppe Jugendliche dabei beobachtet, wie sie sich an einem Zigarettenautomaten in Steeg/Wiedmühle zu schaffen machte. Dabei wurde eine Plastikscheibe an dem Automaten beschädigt. Die Personen entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß in unbekannte Richtung. (te)

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Hanroth: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, den 16.08.2020, um 01:27 Uhr, wurde im Rahmen der Streife ein PKW in der Hauptstraße in Hanroth kontrolliert. Während der Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Darüber hinaus konnten bei der darauffolgenden Durchsuchung sowohl beim Fahrer als auch beim Beifahrer Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobe entnommen.

Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Strafverfahren eingeleitet. (te)

Neustadt (Wied): Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, den 16.08.2020, um 01:50 Uhr, wurde im Rahmen der Streife ein Kleinkraftrad auf der K33 in Neustadt (Wied) kontrolliert. Während der Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC und Amfetamin. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobe entnommen. (te)

Buchholz (Westerwald): Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Am Sonntag, den 16.08.2020, um 02:40 Uhr, meldete sich ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Asbach über Notruf bei der Polizei Straßenhaus und gab an, dass er soeben einen Unfall verursacht habe. Außerdem habe er getrunken. Die sofort entsandte Streife konnte die Angaben des Anrufers bestätigen. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 1,35 Promille. Glücklicherweise war durch den Unfall niemand zu Schaden gekommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig entzogen.

Straßenhaus: Nötigung durch verbotene Blaulichtfahrt auf der B256

Am Sonntag, den 16.18.2020, um 01:11 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei Straßenhaus ein. Ein schwarzer Audi würde mit überhöhter Geschwindigkeit und Blaulicht auf dem Dach über die B256 in Fahrtrichtung Altenkirchen fahren. Dabei habe er auch ein anderes Fahrzeug genötigt. Das Fahrzeug und der Beschuldigte konnten im Anschluss ermittelt werden. Das Blaulicht wurde sichergestellt. (te)

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Dierdorf: Wechselseitige Körperverletzung endet im Polizeigewahrsam

Am Sonntag, den 16.08.2020, um 03:15 Uhr kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle. Die deutlich alkoholisierten Beschuldigten wurden im Anschluss an die Anzeigenaufnahme aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen die beiden Streithähne jedoch nicht nach. Im Gegenteil: Die Polizei musste die Örtlichkeit kurz darauf noch einmal aufsuchen, da sich beide Kontrahenten wieder dort eingefunden hatten, um sich miteinander zu schlagen. Daher wurden die zwei Männer in den Gewahrsam der Polizei Straßenhaus verbracht. Dort schliefen sie ihren Rausch aus und konnten einige Stunden später wieder gehen. (te)

Straßenhaus: Hilferufe enden in Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 16.08.2020, um 04:40 Uhr, konnten Hilferufe einer männlichen Person, unterhalb der Polizeidienststelle Straßenhaus im Bereich des Schützenhauses wahrgenommen werden. Bei Eintreffen vor Ort, flüchtete eine männliche Person vor dem Streifenwagen, konnte aber kurz darauf aufgefunden und festgenommen werden. Im Rahmen der Absuche des Nahbereichs konnten keine weiteren Personen aufgefunden werden. Jedoch konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte einen Weidezaun über eine größere Strecke eingerissen hatte. Auf dem umzäunten Feld befanden sich glücklicherweise keine Tiere. Der stark alkoholisierte Beschuldigte randalierte vor Ort und verweigerte jegliche Mitwirkung und Auskunft. Auf Grund seiner starken Alkoholisierung konnte der Mann nicht sich selbst überlassen werden. Daher wurde er dem Gewahrsam der Polizei Straßenhaus zugeführt. Dort schlief er seinen Rausch bis in den Nachmittag aus. Was den 31-Jährigen aus Bedburg (NRW) zu seinem Handeln bewegt hat, bleibt unklar. (te)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell