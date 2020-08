POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied Berichtszeitraum 14.08.20 - 16.08.20

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressemeldung der PI Neuwied Berichtszeitraum 14.08.20 - 16.08.20

Neuwied (ots)

01 Verkehrsunfälle

Am Wochenende ereigneten sich im Dienstgebiet der hiesigen Dienststelle insgesamt 9 Verkehrsunfälle, bei welchen in insgesamt ein Sachschaden von ca. 21000EUR entstand.

Hinweise erhofft sich die Neuwieder Polizei, nachdem sich die Unfallverursacher jeweils nach dem Unfallereignis unerlaubt von der Unfallstelle entfernten: zum einen verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag, dem 15.08.20 zwischen 10:45 und 11:30h einen Verkehrsunfall im Bereich der Tiefgarage der Neuwied Galerie. Der oder diejenige Fahrzeugführer/-in streifte offensichtlich beim ein- oder ausparken einen geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Gleichgelagert entfernte sich am Freitagnachmittag, dem 14.08.20 ein Verkehrsteilnehmer, nachdem er beim ein- oder ausparken auf den Parkflächen vor dem Media Markt einen geparkten PKW touchierte, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher werden durch hiesige oder jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

Am frühen Samstagmorgen sollte gegen 02:00 Uhr im Rahmen der Streife im Innenstadtbereich, ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erkennen des Streifenwagens und der entsprechenden Anhaltesignale gab der Fahrer unvermittelt Vollgas und lieferte sich mit den in der Folge eingesetzten Streifenwagen eine Verfolgungsfahrt. Die Verfolgung führte dabei in mehreren Schleifen quer durch den Stadtbereich Neuwied. Letztlich verriss Fahrer, aufgrund eines Fahrfehlers infolge der BTM-Beeinflussung und überhöhter Geschwindigkeit, auf der B 256/Bereich Rheinbrücke das Steuer, so dass der Pkw ausbrach und mit der Leitplanke kollidierte. Der Fahrer, ein 29Jähriger Mann aus dem Bereich der VG Pellenz, welcher nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde zwecks Durchführung von Folgemaßnahmen vorläufig festgenommen. Der geführte Pkw war weder zugelassen, noch versichert sowie die Siegel auf den angebrachten Kennzeichen gefälscht. Weiter wurden im Rahmen der Durchsuchung des Pkw noch eine kleine Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfallgeschehen nicht verletzt.

02 Straftaten

Brand Wie bereits am Freitag und Samstag berichtet, kam es im Bereich Neuwied- Rodenbach zum Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30000EUR. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KI Neuwied geführt.

Körperverletzung/Verstoß BTMG Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich der Wiedinsel in NR-Niederbieber, während einer privaten Feier, zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Die Feier von ca. 30 Gästen wurde durch zwei ungeladene Personen aufgesucht, welche vermutlich in Folge von erhöhtem Alkoholkonsum mit den Partygästen in Streit gerieten. Die Streitigkeiten endeten letztlich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die beiden im Anschluss flüchtigen Täter konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen und identifiziert werden. Im Zuge der Kontroll- und Durchsuchungsmaßnahmen konnten bei zwei Personen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Beide Beschuldigten erwarten ebenfalls Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Diebstahl Weiter wurden am Wochenende hiesiger Dienststelle zwei Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern, aus den jeweiligen Kellerräumen der Anwesen im Innenstadtbereich (Dowhnhillrad Marke GT in schwarze mit roten Streifen - Tatort Pfarrstraße) als NR-Engers (Trekkingfahrrad, blau-silber, Marke Ikarus Carrara - Tatort Dr.-Lüssemstraße), mitgeteilt. Die Wert der Tatobjekte wurde mit 1100EUR beziffert. Der Tatzeitraum konnte nicht eng begrenzt oder benannt werden, dürfte jedoch in den letzten Tagen zu vermuten sein. Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Fahrrädern machen kann wird gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagabend, wurde hiesiger Dienststelle gegen 22:10 Uhr durch einen Anwohner aus Irlich mitgeteilt, dass er soeben ein Kleinkraftkrad ohne Kennzeichen mit deutlich zu lauter Abgasanlage in der Straße "Auf dem Ebenfeld" fahrend gesehen habe. Bei der Überprüfung der Ortslage konnte durch die eingesetzten Beamten das in Rede stehende KKR mitsamt Fahrer angetroffen werden. Der 16Jährige Fahrer räumte auf Nachfrage ein, dass KKR, welches über keine Zulassung und Versicherung verfügte, ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt zu haben. Den Jugendlichen erwartet aufgrund des Sachverhalts nunmehr ein Strafverfahren. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

03 Sonstiges Weiter wurden durch hiesige Dienststelle, trotz subsidiärer Zuständigkeit, im Verlauf des Wochenendes mehrere Einsätze wegen gemeldeter Ruhestörungen wahrgenommen. Die jeweiligen Verantwortlichen (Gaststätten/Vereine/Privatpersonen) wurden zur Ruhe ermahnt und die Abend-/Nachtruhe in der Folge wieder hergestellt. Die Einsatzmeldungen ergehen zur Kenntnis und weiteren Veranlassung an das Ordnungsamt der Stadt Neuwied.

