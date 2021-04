Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 31.03.2021, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einer Unfallflucht, die sich in der Ulmenstraße im Zeitraum vom 20.03.2021 bis 29.03.2021 in Höhe der Hausnummer 52 ereignet haben soll. Dabei wurde ein roter Pkw der Marke Peugeot vorne links beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500 bis 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

