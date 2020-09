Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen am Wochenende fest

Schwerin (ots)

Am Wochenende kam es zu gleich mehreren schwerwiegenden Verstößen im Straßenverkehr in Schwerin.

Zunächst wurde am Samstag um 04:10 Uhr in der Gadebuscher Straße in Lankow ein Radfahrer mit 2,09 Promille festgestellt. Der Radfahrer zeigte sich in Hinblick auf sein Fehlverhalten deutlich uneinsichtig und versuchte sich fußläufig der Maßnahme zu entziehen. Die Beamten hinderten ihn an der Flucht und brachten ihn für weitere Maßnahmen ins Polizeihauptrevier. Bei dem alkoholisierten 27- jährigen Deutschen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ein weiterer Sachverhalt ereignete sich am Sonntag um 00:50 Uhr. Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei mit, dass er mitbekommen hatte, wie eine deutlich angetrunkene männliche Person in einen PKW eingestiegen und losgefahren sei. Das Fahrzeug konnte Am Grünen Tal in Schwerin festgestellt werden. Der Fahrzeugführer hatte einen Atemalkoholwert von 1,39 Promille. Auch dieser Fahrzeugführer versuchte sich der Maßnahme zu entziehen und Griff die Beamten an. Der 41-jährige Deutsche muss sich ebenfalls wegen Trunkenheit im Verkehr und Tätlichem Angriff auf die Polizeibeamten verantworten.

Schließlich wurde auch ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 14:50 Uhr auffällig. Die Polizeibeamten wurden aufmerksam auf ihn, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (bis 160km/h)die Umgehungsstraße befuhr. Als sie ihn anhalten wollten flüchtete der Fahrer. Die Beamten verfolgten das flüchtige Fahrzeug und konnten den 37-jährigen Deutschen in Lankow einer Kontrolle unterziehen. Wie sich herausstellte war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und an dem Kraftrad waren nicht zugelassene Kennzeichen angebracht. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Gegen ihn wurden Anzeigen bezüglich der zahlreichen Verstöße aufgenommen.

