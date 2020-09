Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Schwerin (ots)

Am 20.08.2020 gegen 12:20 Uhr kam es im TEDI in der Mecklenburgstraße in Schwerin zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei Kunden des Geschäfts hatten die Verkäuferin angesprochen und ihr mitgeteilt, dass eine männliche Person gerade Ware entwenden würde. Sie zeigten ihr den Mann, woraufhin sie den Tatverdächtigen ansprach. Dieser zog ein Messer und bedrohte die Verkäuferin. Duch die hinzugerufene Polizei konnte der Täter vorläufig festgenommen werden. Die beiden Zeugen hatten noch vor Eintreffen der Polizei das Geschäft verlassen und konnten nicht zu dem Sachverhalt befragt werden.

Die Polizei Schwerin bittet die Zeugen, sich zu melden!

Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/ 5180-1210. Oder außerhalb der Öfnnungszeiten auch an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224. Bei Bedarf können Sie auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de nutzen.

