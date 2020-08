Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger auf Radweg

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag ein Radfahrer bei einem Unfall in Ulm.

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Rad auf dem Radweg vom Metzgerturm in Richtung Donautal. Nach dem Turm gingen zwei Fußgänger in gleicher Richtung auf dem Radweg und ein 32-jähriger Radfahrer kam entgegen. Als der 52-Jährige den Fußgängern auswich, stieß er mit dem entgegenkommenden Radler zusammen. Beide stürzten. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei (Tel. 07392/96300). Nach ersten Erkenntnissen verdeckten die Fußgänger dem 52-Jährigen die Sicht, sodass der Entgegenkommende verdeckt war. Der Schaden an den Rädern beträgt etwa 1.200 Euro.

