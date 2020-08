Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schuhe geklaut

Hemer (ots)

Einer Hemeranerin wurden Schuhe geklaut: Sie hatte am späten Freitagabend zwei Paar ihrer Schuhe vor die Terrassentür ihres Hauses an der Mendener Straße nach draußen gestellt. Am Samstagmorgen bemerkte sie, dass ihr Gartentor offen stand und die Schuhe weg waren.

