Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand/ Seniorin bestohlen

Iserlohn (ots)

Heute Morgen gegen 2.20 Uhr brannten in der Inselstraße gleich zwei Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Container wurden beschädigt, sind jedoch weiter funktionstüchtig.

Am Montag wurde einer 70-jährigen Iserlohnerin beim Gang durch die Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Gegen 14.40 Uhr hielt sie sich in einem Bekleidungsgeschäft an der Friedrichstraße auf. Als sie ihre Ware bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Ein Geschäft zuvor hatte sie es noch. Die Geldbörse hatte in ihrer Einkaufstasche gesteckt. Darin befanden sich Ausweis und Bargeld.

