Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zu laute Kräder: Polizeibeamte stellen Auspuffanlagen sicher

Meinerzhagen (ots)

Sonntag waren Polizeibeamte im Bereich Hösinghausen (L539) unterwegs. Dort wurde die Geschwindigkeit überwacht sowie technische Kontrollen an Zweirädern durchgeführt.

Die Messstelle passierten insgesamt 2795 Fahrzeuge. Es wurden insgesamt 114 Verstöße dokumentiert. Die zulässige Geschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 70 km/h. Der höchste Messwert wurde durch einen Pkw aus Hamm erzielt. Er passierte die Messstelle mit 101 km/h. 18 Verstöße wurden durch Kradfahrer begangen.

Nach den jeweils begangenen Geschwindigkeitsverstößen erfolgte dann nach dem Anhalten eine detaillierte technische Kontrolle. Hierbei wurden in sechs Fällen unzulässige Veränderungen an Krädern festgestellt. In zwei Fällen wurden die Endschalldämpfer durch die Betroffenen demontiert, weil sie schlichtweg zu laut waren. Dies betraf Fahrer aus dem Märkischen Kreis sowie aus Bochum. Ferner mussten 3 Verstöße wegen des Überholens im Überholverbot festgestellt werden.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

