Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wechseltrick/Gestohlene Handtaschen

Iserlohn (ots)

Mit einem Wechseltrick ergaunerte ein Unbekannter am Samstagnachmittag in einem Getränkemarkt an der Igelstraße einen Geldbetrag. Ein Kunde kaufte kurz nach 15 Uhr Ware für einen geringen einstelligen Betrag. Als das Telecashgerät seine Debitkarte nicht akzeptierte, legte er einen 200-Euro-Schein auf den Tisch. Er wollte jedoch eine ganz bestimmte Stückelung an Rückgeld haben und brachte damit den Kassierer durcheinander. Der bemerkte erst am Abend, dass ihm Geld in der Kasse fehlte und erinnerte sich an das Wechsel-Verwirrspiel.

Einer 19-Jährigen wurde am Samstagmorgen auf dem Spielplatz des Quartiertreffs Hombruch die Handtasche gestohlen. Sie trank dort gemeinsam mit einem Freund Alkohol und schlief am frühen Morgen auf einer Schaukel ein. Als sie gegen 8 Uhr wieder wach wurde, war die Handtasche verschwunden. Darin steckten neben einer geringen Menge Bargeld ein iPhone 11, Papiere, Schminkutensilien und Schlüssel.

Nach dem Einkauf am Samstagmittag wurde einer 73-jährigen Frau die Handtasche gestohlen. Die Iserlohnerin lenkte ihren Einkaufswagen kurz nach 13.30 Uhr über den Parkplatz und packte die Einkäufe in ihren Wagen, um nach Hause zu fahren. Dort angekommen bemerkte sie, dass die Handtasche mitsamt Geldbörse weg war.

