Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beliebte Sitzmöbel

Kierspe (ots)

Im Laufe des Samstagvormittags wurden aus einem Café an der Friedrich-Ebert-Straße zwei Sitzbänke sowie ein Tisch aus Holzpaletten gestohlen. Auf dem Tisch stand in schwarzer Farbe die Zahl 9. Beim Abtransport der schweren Außenmöbel zerstörten die Täter einen Aluminiumstuhl. Dafür sind am Wochenende zwei bereits vor zwei Wochen gestohlene Bänke wieder aufgetaucht. Sie wurden auf einem Hinterhof an der Kölner Straße entdeckt.

Hinweise zum erneuten Diebstahl bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 9199-0.

