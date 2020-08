Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügelei unter Nachbarn/Geldbörsen aus Taschen gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Nach einer Meldung bei der Polizei wegen einer Ruhestörung gab es am Samstagmorgen in der Vusmecke Prügel. Ein 20-Jähriger feierte eine Gartenparty. Kurz nach 22 Uhr meldete sich ein 37-jähriger Nachbar bei der Polizei wegen der Ruhestörung vom Nachbargrundstück. Eine Polizeistreife mahnte die Partygäste zur Ruhe und fuhr wieder ab. Kurz vor 1 Uhr rückte die Polizei zum zweiten Male aus zu der Festgesellschaft. Gemeldet wurde eine Prügelei. Die war bereits beendet, als die Streifenwagen eintrafen. Die Polizeibeamten nahmen die Aussagen auf. Demnach verließ der 37-jährige Beschwerdeführer aus dem ersten Einsatz gegen 0.30 Uhr sein Grundstück. Darüber, wer dann wen beschimpft und "bedrängt" hat, gehen die Aussagen auseinander. Jedenfalls flogen die Fäuste. Zeugen, die schlichten wollten, gerieten zwischen die Fronten. Die Polizei löste die Geburtstagsfeier auf und schickte die Gäste nach Hause. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Es gab Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung gegen die 20 und 37 Jahre alten Nachbarn sowie einen 18-jährigen Gast.

Eine 79-jährige Halveranerin wurde am Samstag gegen 12 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Volmestraße in Brügge bestohlen. Die Kundin bemerkte nur, dass zwei unbekannte Frauen an einer Fleischtruhe sehr dicht an sie herantraten. Kurz darauf stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest, dass sie in ihrer verschlossenen Handtasche verstaut hatte. Sie konnte leider keine Beschreibung der verdächtigen Personen abgeben.

Eine 86-jährige Schalksmühlerin wurde vermutlich beim Einsteigen in den Bus der Linie 87 bestohlen. Sie war über den Wochenmarkt gegangen, hatte Bargeld vom Konto abgehoben und war um 12 Uhr mit ihrem Ehemann in den Linienbus gestiegen. Nach der Busfahrt bemerkte sie, dass ihr Rucksack offen stand und die Geldbörse fehlte.

Auch Jüngere sind nicht vor solchen Diebstählen sicher: Zwischen 13 und 13.30 Uhr erwischte es in einem Discounter an der Bromberger Straße eine 27-jährige Lüdenscheiderin. Auch sie vermisste am Ende ihres Einkaufs die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Die Polizei mahnt bei dieser Gelegenheit erneut: Verstauen Sie Wertsachen, wie Geldbörsen, möglichst dicht am Körper in Innentaschen! Handtaschen oder Beutel mit wichtigen Gegenständen nicht in den Einkaufswagen stellen oder an den Wagen hängen! Niemand hat beim Einkauf ständig ein Auge auf den Inhalt seines Korbes. Das wissen auch Diebe und nutzen blitzschnell eine kurze Unaufmerksamkeit, um sich fremdes Eigentum anzueignen.

