Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge mit Stock

Pedelec geklaut

Werdohl (ots)

Am Nordheller Weg ging Samstag, 19.30 Uhr, ein Mann auf offener Straße mit einem Holzstock auf sein Opfer los. Ein 30-jähriger Werdohler war zu Fuß unterwegs, als sich der 34-jährige Kontrahent näherte und mehrmals auf ihn einschlug. Man kennt sich. Hintergrund sollen bereits länger schwelende Streitigkeiten zwischen den Männern sein. Bereits am Vorabend war es in der Nähe zu Streitigkeiten und Drohungen in allerdings vertauschten Rollen gekommen. Am Samstag kam das Opfer leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Werdohl.

Am Kleinhammer verschwand zwischen 26. und 31. Juli ein Pedelec. Das schwarze Haibike SDURO HardNine 5.5 stand zuvor in der Gartenhütte eines Grundstücks "Auf der Furth". Wer kann Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Rads machen?

Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell