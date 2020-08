Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ausflug mit Folgen

Einbruch in Garage

Menden (ots)

Reinwaschen will sich offenbar ein Unbekannter, der am Mittwoch oder Donnerstag in einen Kellerraum an der Reidemeisterstraße eingedrungen ist. Dort hatte die Mieterin am Mittwochabend um 20.30 Uhr reichlich Ware verstaut: drei Wäscheparfümpackungen, drei Packungen Weichspüler und drei Packungen Waschpulver im Wert von ca. 60 Euro. Am nächsten Abend fehlte das Vorhängeschloss an dem Lagerraum und die Waschmittel waren verschwunden.

Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag durchwühlten Unbekannte eine Garage in Kleine Heide. Sie hebelten eine Tür auf, durchsuchten Regale und flüchteten mit Stichsäge, elektronischer Heckenschere nebst Akku und vier Solarstäben. Letztere hatten vor der Garage in der Erde gesteckt.

Eine junge Mutter hielt sich Freitag, gegen 15.20 Uhr, an den Hönne-Terrassen auf. Für etwa zehn Minuten ließ sie ihre Handtasche unbeaufsichtigt auf einer Parkbank liegen. Bei ihrer Rückkehr war die Geldbörse verschwunden. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Menden entgegen.

