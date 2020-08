Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb mit Cannabis

Halver (ots)

Ein 39-jähriger Halveraner versuchte am Samstagabend kurz nach 21 Uhr, Ware in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße zu stehlen. Eine Mitarbeiterin sprach ihn an und hielt seinen Rucksack fest. Der Mann schubste sie auf den Boden und flüchtete - allerdings ohne Beute. Er kam jedoch nur über die Straße und wurde dort festgehalten. Polizeibeamte durchsuchten ihn. Dabei kam eine kleine Menge Cannabis zum Vorschein. Der Beschuldigte hatte bereits Hausverbot in dem Geschäft. Er beleidigte und bedrohte die Beamten. Die Beamten erteilten einen Platzverweis und schrieben dementsprechende Anzeigen, u.a. wegen eines räuberischen Diebstahls.

