Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mähroboter gestohlen

Kierspe (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 28. Juli, und Freitag, 31. Juli einen Mähroboter samt Ladestation von einem Firmengelände an der Waldheimstraße gestohlen. Das blaue Gerät der Marke Wiper stand in einem Container. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

