POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbrecher schlägt Scheibe ein

Zwischen Dienstag und Donnerstag stieg in Riedlingen ein Unbekannter in ein Gebäude ein.

Ulm (ots)

Der Täter machte sich laut Angaben der Polizei an einem Gebäude in der Schlachthausstraße zu schaffen. Dort schlug er ein Fenster kaputt, öffnete es und stieg ein. Im Inneren fand er in einer Kassette Geld, das er zu seiner Beute machte. Aus einem Automat baute er einen Münzwechsler aus, in dem sich aber kein Geld befand. Die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Riedlingen und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

