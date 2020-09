Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Schwerin (ots)

Am 18.08.2020 gegen 22:00 Uhr wurde in der Bushaltestelle Stern Buchholz in Schwerin eine männliche Person durch mehrere Täter zusammengeschlagen. Das aus Armenien stammende Opfer erlitt hierbei Verletzungen im Kopfbereich.

Die Kriminalpolizei Schwerin bittet um Mithilfe!

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Sachverhalt machen?

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560 oder das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224. Bei Bedarf können Sie auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zur Hinweisabgabe nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Katrin Hilberling

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell